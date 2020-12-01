Более 3 тыс. новых рабочих мест появится в Тюменской области в 2021 году

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Завершение уже начатых важных для региона проектов - первоочередная задача на 2021 год. Они дадут новые рабочие места - по предварительным оценкам, более 3 тыс., сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем ежегодном послании Тюменской областной думе 22 декабря.

В числе таких проектов глава региона назвал аэропорт и газпромовский комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в Тобольске, научно-технический центр компании НОВАТЭК в Тюмени, бройлерный комплекс в Голышмановском городском округе и Юргинском районе, модернизацию Боровской, Пышминской и Каскаринской птицефабрик в Тюменской районе.

В Тюменской области есть много других уже понятных точек роста локального и регионального масштаба, отметил губернатор.

Евгений Бабенко