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Моор рассказал о роли Тобольской экономической зоны

Губернатор, 11:07 22 декабря 2020

Тобольские предприятия СИБУРа

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Тобольская особая экономическая зона должна стать главным обеспечительным инструментом для Западно-Сибирского нефтегазохимического кластера, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в ежегодном послании Тюменской областной думе 22 декабря.

Производственным ядром этого кластера будут уже созданные мощности компании СИБУР, а орбиты этой системы образует дальнейшая, более глубокая и более тонкая переработка первичных продуктов, сказал глава региона.

"Об огромном потенциале роста российской нефтехимии говорил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего недавнего визита в Тобольск - и поставил перед нами амбициозные задачи. Их надо выполнить безоговорочно", - подчеркнул Александр Моор.

Но не только Тобольском будет прирастать Тюменская область, и не только им должны заниматься областной центр кластерного развития и Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр, отметил губернатор.

Создание новых комбинаций инициатив и проектов - одна из важнейших задач региона на 2021 год, заявил Александр Моор. Сделаны первые шаги к формированию регионального нефтепромышленного и газопромышленного кластеров. "Тем самым мы укрепим наш потенциал крупного центра несырьевого роста российской экономики", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , нефтепромышленный кластер , послание губернатора , Тобольская промышленная площадка

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