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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Справедливость дороже любых денег, считает глава Тюменской области

Губернатор, 10:40 22 декабря 2020

оперативный штаб Тюменской области

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Три тысячи семей получили региональный материнский капитал при рождении первого ребенка. О старте поддержки губернатор заявил во время предыдущего послания в 2019 году. Пандемия не помешала властям поддержать тюменцев, заявил во время ежегодного послания к областной думе губернатор Александр Моор.

"Мы, несмотря ни на что, выплатили трем тысячам семей введенный незадолго до пандемии региональный материнский капитал на первого ребенка в размере ста пятидесяти тысяч рублей. А четырем тысячам семей многодетных – повышенный на областном уровне материнский капитал на третьего и последующих детей. За 2020 год семьям Тюменской области из регионального бюджета направлено более трех с половиной миллиардов рублей", - отметил он.

Кроме того, на оказание адресной помощи гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями было выделено 1,5 млрд рублей.

"И этими немалыми деньгами наши затраты на справедливость далеко не исчерпываются. Справедливость дороже любых денег", - сказал губернатор.

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# Александр Моор , поддержка , послание губернатора , социальные выплаты

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