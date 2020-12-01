Справедливость дороже любых денег, считает глава Тюменской области

оперативный штаб Тюменской области оперативный штаб Тюменской области

Далее в сюжете Моор оценил работу блогеров и СМИ во время пандемии

Три тысячи семей получили региональный материнский капитал при рождении первого ребенка. О старте поддержки губернатор заявил во время предыдущего послания в 2019 году. Пандемия не помешала властям поддержать тюменцев, заявил во время ежегодного послания к областной думе губернатор Александр Моор.

"Мы, несмотря ни на что, выплатили трем тысячам семей введенный незадолго до пандемии региональный материнский капитал на первого ребенка в размере ста пятидесяти тысяч рублей. А четырем тысячам семей многодетных – повышенный на областном уровне материнский капитал на третьего и последующих детей. За 2020 год семьям Тюменской области из регионального бюджета направлено более трех с половиной миллиардов рублей", - отметил он.

Кроме того, на оказание адресной помощи гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями было выделено 1,5 млрд рублей.

"И этими немалыми деньгами наши затраты на справедливость далеко не исчерпываются. Справедливость дороже любых денег", - сказал губернатор.