Александр Моор назвал стратегические ориентиры развития региона

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Построить новую региональную реальность и сделать это не для отчетности, а для живых людей - такой стратегический ориентир развития обозначил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем ежегодном послании региональному парламенту 22 декабря.

В приоритетах у областного правительства - обеспечить в условиях пандемии максимальное сбережение человеческой жизни и здоровья, сохранять, насколько возможно, рабочие места и доходы граждан, при первом же открытии соответствующей перспективы перейти к восстановлению и росту региональной экономики, а до тех пор формировать условия для ее дальнейшего динамичного развития.

"Все это мы просто обязаны сделать, тут нет пространства для дискуссий. Такими и будут наши первые шаги к достижению национальных целей развития России до 2030 года, по-новому сформулированных в июльском указе президента РФ Владимира Путина. Все национальные цели развития страны теперь имеют прямое человеческое измерение, они непосредственно связаны с качеством и комфортом человеческой жизни", - подчеркнул он.

Дарья Казакова