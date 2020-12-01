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Трансляция послания губернатора Тюменской области

Политика, 08:41 22 декабря 2020

Ежегодное послание губернатора Александра Моора Тюменской областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития" начнется в 10 часов 22 декабря. Трансляцию можно посмотреть на сайте агентства "Тюменская линия".

Глава региона подведет итоги года и обозначит перспективы социально-экономического развития региона на 2021 год.

Трансляцию можно посмотреть также на официальном портале Тюменской областной думы, сайте регионального правительства, на телеканале "Тюменское время", в социальных сетях сообщества "Тюменская область" ВКонтакте и Одноклассники, а также в официальных аккаунтах Александра Моора во ВКонтакте и Одноклассники.

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# Александр Моор , облдума , послание губернатора

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