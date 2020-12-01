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Ежегодное послание Александра Моора пройдет 22 декабря

Губернатор, 11:29 16 декабря 2020

Фото duma72.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с традиционным ежегодным посланием областной думе на 45-м заседании регионального законодательного собрания 22 декабря. Об этом сообщается на официальном портале облдумы.

Кроме того, депутаты рассмотрят отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2020 года, информацию регионального правительства о реализации закона Тюменской области о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, план работы облдумы на 2021 год и другие вопросы.

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# Александр Моор , облдума , послание губернатора

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