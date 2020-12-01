Моор оценил работу блогеров и СМИ во время пандемии

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Информационное пространство Тюменской области было сформировано исходя из объективной и достоверной информации. Большую роль СМИ и блогеров высоко оценил губернатор Александр Моор.

"Они, в отличие от многих своих коллег из других регионов и стран, не сеяли панику. Они правдиво и спокойно информировали тюменцев о происходящем. Оперативно распространяли нужные советы и рекомендации. Укрепляли душевное здоровье и стойкость нашего сообщества. Молодцы! Так держать", - сказал он.