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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Моор оценил работу блогеров и СМИ во время пандемии

Губернатор, 10:43 22 декабря 2020

admtyumen.ru

Далее в сюжете Моор обозначил требования, которые нужно соблюдать региональному правительству при принятии решений

Информационное пространство Тюменской области было сформировано исходя из объективной и достоверной информации. Большую роль СМИ и блогеров высоко оценил губернатор Александр Моор.

"Они, в отличие от многих своих коллег из других регионов и стран, не сеяли панику. Они правдиво и спокойно информировали тюменцев о происходящем. Оперативно распространяли нужные советы и рекомендации. Укрепляли душевное здоровье и стойкость нашего сообщества. Молодцы! Так держать", - сказал он.

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# Александр Моор , послание губернатора

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