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В Тюменской области подготовят адресный план развития цифровой отрасли

Губернатор, 11:21 22 декабря 2020

asi.ru

Целостный и одновременно многовекторный, адресный план действий по обновлению и развитию тюменской "цифры" будет подготовлен в областном правительстве в кратчайшие сроки. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем ежегодном послании Тюменской областной думе 22 декабря.

"Нельзя выйти на новые рубежи конкурентоспособности, не освоившись в новом цифровом мире, в который стремительно перемещается значительная часть человеческой деятельности", - подчеркнул губернатор.

План развития тюменской цифровой отрасли будет включать установление экспериментальных правовых режимов в ряде приоритетных сфер приложения "цифры" в экономической и социальной жизни области, вплоть до обеспечения широкополосным доступом сельских домохозяйств.

"Надо в экстренном порядке заняться наращиванием кадрового потенциала цифровой отрасли. Здесь у нас не просто дефицит, а серьезный разрыв между потребностями и предложением этих компетенций", - отметил глава региона.

Разработка плана поручена заместителю губернатора Владимиру Сысоеву и директору областного департамента информатизации Марии Рудзевич совместно с тюменским IT-сообществом и внешними экспертами. Срок представления предложений - 1 марта.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , послание губернатора , цифровизация

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