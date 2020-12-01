Как встретить Новый год без вреда для здоровья: советы специалистов

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Приобретать продукты к новогоднему столу заранее, привычка полезная, но не всегда безопасная. Об этом заявили специалисты Роспотребнадзора, которые подготовили советы по сохранению здоровья в новогодние каникулы.

По мнению экспертов, заранее можно закупить продукты только с длительным сроком хранения. Опасными для здоровья могут стать многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, полуфабрикаты из рубленного мяса. Лучше их готовить в небольших количествах.

Зелень, овощи и фрукты тщательно промывать проточной водой и обдать кипятком. Торты и пирожные хранить в холодильнике.

"За праздничный стол не следует садиться голодными. 31 декабря не стоит пропускать завтрак, обед и ужин. А за столом не стремитесь попробовать все блюда - чем разнообразнее пища, тем больше нагрузка на организм. Соблюдайте очередность блюд. Сначала салат, затем более сытные варианты и горячее. Не употребляйте холодные блюда после горячих", - говорят специалисты ведомства.

Особое внимание - противопожарной безопасности. Чтобы праздничный салют был безопасным, приобретать пиротехнику необходимо в специализированных отделах и магазинах. Пиротехникой нельзя пользоваться лицам до 16 лет. Фейерверки с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности - не применять.