В Тюменской области прививку от гриппа получили более 60% жителей
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914 тыс. 315 жителей Тюменской области получили прививку от гриппа, что составляет более 60% об общего количества населения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
На 51 неделе заболеваемость ОРВИ в регионе ниже эпидпорога. По результатам исследований в биопробах от больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Грипп не циркулирует.
У жителей региона еще есть возможность привиться против гриппа в частных и государственных медорганизациях, добавляют специалисты ведомства.