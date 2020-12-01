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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области прививку от гриппа получили более 60% жителей

Общество, 14:24 22 декабря 2020

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

914 тыс. 315 жителей Тюменской области получили прививку от гриппа, что составляет более 60% об общего количества населения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На 51 неделе заболеваемость ОРВИ в регионе ниже эпидпорога. По результатам исследований в биопробах от больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Грипп не циркулирует.

У жителей региона еще есть возможность привиться против гриппа в частных и государственных медорганизациях, добавляют специалисты ведомства.

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# вакцинация , грипп

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