Регионы получили право открывать вытрезвители

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регионы и муниципалитеты имеют право создавать вытрезвители. Закон об этом принят в третьем чтении за заседании Госдумы РФ 22 декабря.

"Воссоздание вытрезвителей будет находиться в полномочиях регионов, но правила работы таких специализированных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне — совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД", - говорится в сообщении.

Регионы наделят полномочиями по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Одной из мер станет организация спецучреждений для оказания помощи нетрезвым. Правила их деятельности утвердит правительство РФ.

Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, его обязательно осмотрит медработник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация.