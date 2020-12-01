Памятник музыканту Алябьеву устанавливают в Тобольске

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Памятник музыканту Александру Алябьеву с соловьем на правой руке начали устанавливать на Базарной площади Тобольска 22 декабря. Его именем будет назван городской сквер.

Об этом написал глава Тобольска Максим Афанасьев в Instagram.

"Монумент выполнен известным скульптором Сергеем Мильченко, заслуженным художником РФ, член-корреспондентом Российской академии художеств. Место выбрано не случайно. Именно в приходе церкви Захария и Елизаветы с 1828 года ссыльный, лишённый чинов музыкант, проживал и совершал регулярные покаяния", - говорит глава города.

Александр Алябьев родился в Тобольске в семье губернатора Александра Алябьева 15 августа 1787 г. Учился в Санкт-Петербурге, в Москве. В 1810 году опубликовал первые музыкальные сочинения. Алябьев участвовал в Отечественной войне 1812 года. Имел ряд наград.

В начале 1825 года музыканта арестовали по подозрению в убийстве помещика Тимофея Времева и отправили в ссылку, в Тобольск. Здесь он организовал военный оркестр, часто выступал с ним на благотворительных концертах. В 1826 году музыкант создает всемирно известный романс "Соловей". В 1832 году Алябьеву разрешили выехать для лечения на Кавказ. На этом его ссылка в Тобольск была закончена.

"Замечательный спектакль о судьбе композитора Александра Алябьева поставил наш драматический театр. Уверен, что сквер имени известного композитора также станет площадкой для реализации творческих идей, местом общения творческой интеллигенции, местом вдохновения. Кстати, рядом будет установлен рояль, есть небольшая летняя сцена и главное – в Тобольске огромное количество талантливых и инициативных людей. А это значит, что новое общественное пространство будет жить и развиваться", - уверен Максим Афанасьев.

Анжела Лебедева