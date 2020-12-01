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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

23 декабря в Тюмень придет потепление

Общество, 08:34 23 декабря 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 4 - минус 1 градус Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 23 декабря, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурный день при западном ветре, который будет дуть со скоростью 5-7 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление в норме - 755 мм рт. ст. К вечеру прогнозируются геомагнитные возмущения до 4 баллов.

Заход солнца в 15 часов 57 минут. Долгота дня 6 часов 41 минуту.

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