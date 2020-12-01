Прокурора организовала проверку по факту гибели детей при пожаре в Тюменской области

фото "Тюменская линия" (архив) фото "Тюменская линия" (архив)

Организована проверка по факту гибели троих детей во время пожара в дер. Петелино Ялуторовского района, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, вечером 22 декабря в частном доме в Петелино Ялуторовского района произошел пожар. После тушения были обнаружены тела троих детей двух, четырех и пяти лет.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На место происшествия выехал Ялуторовский межрайонный прокурор Владимир Бондарчук", – рассказали в региональной прокуратуре.