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Прокурора организовала проверку по факту гибели детей при пожаре в Тюменской области

Происшествия, 10:02 23 декабря 2020

фото "Тюменская линия" (архив)

Организована проверка по факту гибели троих детей во время пожара в дер. Петелино Ялуторовского района, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, вечером 22 декабря в частном доме в Петелино Ялуторовского района произошел пожар. После тушения были обнаружены тела троих детей двух, четырех и пяти лет.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На место происшествия выехал Ялуторовский межрайонный прокурор Владимир Бондарчук", – рассказали в региональной прокуратуре.

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# пожар , проверка , прокуратура

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