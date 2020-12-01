В Заводоуковске открыли новую газовую котельную

| Фото: администрация Заводоуковска | Фото: администрация Заводоуковска

Новую газовую котельную запустили в Заводоуковске, сообщает городская администрация.

21 декабря котельная была запущена в пробном режиме, сейчас на объекте проводятся пусконаладочные работы и комплексные испытания. Блочно-модульная котельная тепловой мощностью 12,6 МВт полностью автоматизирована. Она работает без персонала – объект обслуживает выездная оперативная бригада СУЭНКО. Котельная оснащена современным и энергосберегающим оборудованием. Основное топливо – природный газ, аварийное – дизельное топливо.

Новая газовая котельная позволит обеспечить качественное теплоснабжение социально значимых объектов, больниц, школ, частных и многоквартирных жилых домов в центральной части Заводоуковска.

Помимо запуска газовой котельной, энергетики СУЭНКО завершили строительство тепловой сети по ул. Шоссейной. Всего в 2020 году проведена реконструкция шести котельных.