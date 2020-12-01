От вузов требуют качественный мониторинг трудоустройства выпускников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Высшие учебные заведения должны вести качественный мониторинг трудоустройства выпускников, заявила на заседании ведомственной коллегии Министерства науки и высшего образования РФ заместитель министра Елена Дружинина.

"В будущем году именно этот мониторинг будет влиять на распределение контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки в вузах. Ведь именно показатель трудоустройства выпускников является знаком качества высшего учебного заведения", – сказала она.

Отметим, что центры карьеры и трудоустройства есть в Тюмеском государственом, Тюменском индустриальном и Югорском государственном университетах.

В России, благодаря программам министерства, в первую волну пандемии, стартовала программа по содействию занятости, участие в которой приняли 149 российских вузов, работу смогли найти около 16 тыс. студентов.

По итогам летнего трудового сезона в работе студенческих отрядов приняли участие более 51 тыс. человек. Соискатели могли попробовать свои силы на всероссийских и межрегиональных студенческих стройках, в медицинских учреждениях, а также педагогических и сельскохозяйственных отрядах.

С сентября 2020 года стартовала пилотная программа по содействию занятости выпускников на научно-исследовательские позиции в вузы и научные организации, за исключением учреждений из Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время поддержаны 2 тыс. 221 вакансия из 178 вузов и научных организаций.

Параллельно этой работе, также осенью, Минобрнауки совместно с образовательным фондом "Талант и успех" запустило программу по содействию занятости студентов в качестве наставников для школьников, участие в которой принимают 36 подведомственных ведомству вузов. Благодаря программе наставниками трудоустроены 490 студентов, все они прошли предварительный отбор в фонде.

Говоря о качественном рывке к продвижению молодых студентов на рынок труда, Елена Дружинина упомянула сайт "Факультетус", где размещены профили цифровых центров карьеры и трудоустройства, профили работодателей, актуальные вакансии. Сейчас на платформе представлены более 11,5 тысяч вакансий и приглашение на работу получили более 23 тысяч человек.

"Вопрос занятости в течение всего года был на контроле у главы государства, главы правительства, в министерстве и непосредственно на местах у всех ректоров российских вузов. И именно благодаря оперативному получению аналитической информации из регионов и реализации комплекса мер по трудоустройству нам удалось не допустить критической ситуации с трудоустройством в период пандемии. Считаю, что у нас есть решения и опыт, благодаря которым к концу года ни Минобрнауки, и Минтруда не зафиксировали системные проблемы трудоустройства выпускников 2020 года", - сказал министр Валерий Фальков.