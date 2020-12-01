В Тюменской области работают 29 клубов для замещающих семей

| Фото: Региональный центр "Семья" ВКонтакте | Фото: Региональный центр "Семья" ВКонтакте

29 клубов для замещающих родителей действуют в настоящее время в Тюменской области. Они созданы на базе учреждений социального обслуживания населения и занимаются подготовкой и сопровождением таких семей.

Об этом рассказала заведующий агентством развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних регионального центра "Семья" Евгения Мунаева. По ее словам, всего в регионе проживают 2 тыс. 955 замещающих семей. Это опекуны, попечители и приемные семьи.

Программа сопровождения замещающих семей Тюменской области включает в себя четыре модуля. Первый направлен на общее сопровождение семей на этапе создания и функционирования.

"Все кандидаты, которые желают принять ребенка в семью, проходят подготовку, в том числе психологическое обследование. Мы предлагаем различные формы сопровождения – проводим тематические семинары и лекции. Специалисты отвечают на вопросы, касающиеся социализации и воспитании детей. Также работают клубы для усыновителей, где оказывается социально-педагогическое сопровождение",- рассказала она.

Второй модуль включает в себя профильное сопровождение замещающих семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, подростки с отклонениями в поведении. Реабилитация проводится на базе загородных лагерей, действуют клубы для подростков.

Третий модуль направлен на работу со специалистами, которые взаимодействуют с замещающими семьями. Это школа "Будущих вожатых", семинары-практикумы для сотрудников УМВД России, диалоговые стажерские площади, работа методического объединения психологов.

Четвертый модуль – это создание регионального "профессионального" сообщества замещающих семей.

"Эта ассоциация действует уже третий год. В будущем мы планируем проводить обучение замещающих родителей по направлениям – подросток в семье, дошкольник в семье, чтобы дать более подробную информацию", - добавила Евгения Мунаева.

Любовь Голышева