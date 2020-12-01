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Регионы УФО примут допмеры нефинансовой поддержки бизнеса

Политика, 17:01 23 декабря 2020

uralfo.gov.ru

Муниципалитетам УФО нужно принять дополнительные меры нефинансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. Возможное сокращение трудоспособного населения - одно из самых тяжелых последствий пандемии. Для предотвращения данного риска необходимо применить системные меры.

Об этом во время заседания совета по вопросам развития местного самоуправления заявил полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

Региональным властям необходимо тщательно рассмотреть и задействовать все резервы повышения доходов, определиться с приоритетностью долгосрочных проектов и программ - без сокращения не обойтись, но все решения, уверен Якушев, должны быть четко обоснованы.

"Муниципалитеты ощутили их особенно сильно. Экстренные меры поддержки экономики привели к падению бюджетных доходов. Обострилась ситуация на рынке труда. В трудном положении оказался малый и средний бизнес", - сказал полпред.

В сфере медицины Владимир Якушев выделил две основные задачи: организация массовой вакцинации от COVID-19 и снижение смертности.

"Главное здесь – своевременная госпитализация. Особенно актуально это в новогодние праздники. Нельзя допустить рост заболеваемости и смертности в праздничные дни. Один из способов – проведение поквартирных обходов. К этой работе следует привлечь социальных работников и волонтеров", - заявил он.

Участники главное внимание уделили взаимодействию региональной власти с главами муниципальных образований, предотвращению необоснованного роста долговой нагрузки на муниципальные бюджеты.

В заключение заседания Владимир Якушев подчеркнул, что совет по вопросам развития местного самоуправления должен стать эффективно работающей площадкой. Он предложил акцентировать внимание на конкретной теме, в 2021 году совет займется вопросами снижения барьеров для малого и среднего бизнеса, улучшения инвестиционного климата в муниципальных образованиях, сообщается на официальном сайте полпредства УФО.

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# Владимир Якушев

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