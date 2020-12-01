Президент поддержал инициативу единоросов об увеличении выплат врачам, борющимся с COVID-19

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Социальная выплата медицинским работникам за работу с COVID-19 во время новогодних каникул будет увеличена в два раза. Предложение, выдвинутое партией "Единая Россия", во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поддержал президент Владимир Путин.

В соответствии с законом любой, кто работает в праздничные дни, должен получать двойную зарплату, вместе с тем в Трудовом кодексе ничего не говорится о специальных социальных выплатах медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией, отметил глава государства.

"В эти новогодние, длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере. Думаю, это обосновано с социальной точки зрения, с точки зрения справедливости", - заявил Владимир Путин.

Глава государства призвал правительство как можно скорее принять решение об удваивании социальных выплат.