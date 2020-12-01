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50 новых вакансий для выпускников 2020 года открыли в ТюмГУ

Общество, 15:30 24 декабря 2020

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

50 новых вакансий для выпускников 2020 года на позиции младших научных сотрудников, инженеров-исследователей, инженеров, лаборантов-исследователей открыты в Тюменском государственном университете.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, рабочие места созданы по программе "Содействие занятости выпускников 2020 года на научно-исследовательские позиции в образовательные организации высшего образования и научные организации". Она позволяет выпускникам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры трудоустроиться в подведомственные Минобрнауки России организации, среди которых 42 университета и 136 научно-исследовательских институтов.

По словам и.о. первого проректора ТюмГУ Андрея Толстикова, молодые исследователи смогут за время реализации программы получить бесценный опыт работы в лабораториях мирового уровня, продемонстрировать свой потенциал и остаться в секторе исследований и разработок после окончания программы, обретя финансирование из иных конкурсных источников.

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# Минобрнауки , трудоустройство , ТюмГУ

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