50 новых вакансий для выпускников 2020 года открыли в ТюмГУ

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

50 новых вакансий для выпускников 2020 года на позиции младших научных сотрудников, инженеров-исследователей, инженеров, лаборантов-исследователей открыты в Тюменском государственном университете.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, рабочие места созданы по программе "Содействие занятости выпускников 2020 года на научно-исследовательские позиции в образовательные организации высшего образования и научные организации". Она позволяет выпускникам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры трудоустроиться в подведомственные Минобрнауки России организации, среди которых 42 университета и 136 научно-исследовательских институтов.

По словам и.о. первого проректора ТюмГУ Андрея Толстикова, молодые исследователи смогут за время реализации программы получить бесценный опыт работы в лабораториях мирового уровня, продемонстрировать свой потенциал и остаться в секторе исследований и разработок после окончания программы, обретя финансирование из иных конкурсных источников.