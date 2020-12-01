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Хореографический вечер прошел на сцене тюменской драмы

Общество, 18:26 24 декабря 2020

с аккаунта ТБДТ в Instagram

80 юных танцоров из разных коллективов Тюмени стали участниками хореографического вечера на малой сцене Тюменского драматического театра. Все артисты - победители и призеры различных фестивалей и конкурсов в 2020 году.

Фотоотчет о выступлении танцоров театр представил в Instagram.

"Зрители окунулись в волшебный мир танца, музыки, красоты и искусства! Участники концерта – победители и лауреаты всероссийских и международных конкурсов, участники финала XIX Молодежных Дельфийских игр и проекта "Большие и маленькие" на телеканале "Культура". В конце гостей ждал сюрприз от Дед Мороза и Снегурочки!", - рассказали в театре.

В вечере участвовали: мастерская хореографии "Эфир", театр танца "Элиос", студия современной хореографии "Лагрима", театр танца D.E.G.O.R, Школа современного танца Елены Чир, театр танца Mo`do, мастерская CAPSYLA и дуэт Елены Пластининой и Артёма Бельского.

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Анжела Лебедева

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# вечер , ТБДТ , хореография

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