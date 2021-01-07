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Обновленный бассейн в Викулово примет посетителей в 2021 году

Общество, 08:01 07 января 2021

vikulovo.admtyumen.ru

Ремонтные работы в плавательном бассейне в викуловском спорткомплексе завершены. Акт приемки-передачи подпишут в ближайшие дни, рассказала начальник отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Викуловского района Ольга Касторнова.

Спорткомплекс здесь открыли в 2007 году. Все эти годы бассейн был востребован: кроме обычных посетителей, в нем занимались ребята из плавательного отделения местной спортивной школы, группы пенсионеров, приезжали отдыхающие в летних лагерях. Регулярно в бассейне меняли расходные материалы, обслуживали оборудование, а осенью 2020 года бассейн полностью закрыли на капитальный ремонт.

На все работы ушло около двух месяцев. Полностью заменено технологическое оборудование: водопроводные трубы, системы слива, фильтрации и дезинфекции, переливные емкости. Чашу бассейна реконструировали, заменили изоляционное покрытие – за 13 лет оно заметно пострадало от реагентов. Всего на капремонт ушло более 6 млрд рублей.

По словам Ольги Касторновой, впереди испытания новых систем и анализ воды. Первых посетителей примут в феврале 2021 года. График работы бассейна и правила посещения разработают с учетом противоэпидемических требований.

Отметим, что викуловский бассейн отвечает стандартам проведения региональных соревнований. Он включает четыре дорожки по 25 метров. Максимальная глубина бассейна – 1,8 метров.

Евгения Шевцова

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# бассейн , Викуловский район , капремонт

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