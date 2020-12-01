Запуск "ЗапСибНефтехима" позволит России войти в десятку мировых производителей полимеров

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

На полную проектную мощность вышел "ЗапСибНефтехим" в четвертом квартале 2020 года. Об этом на итоговом заседании действующего состава Общественного совета Тобольских предприятий СИБУРа сообщил член правления СИБУРа, генеральный директор "ЗапСибНефтехима" Игорь Климов.

"Выход на проектную мощность случился раньше запланированного срока. В этом нам помог опыт запуска предыдущих проектов, в частности "Тобольск-Полимера". Тогда мы научились грамотно реализовывать большие проекты. Большую роль сыграла и поддержка во всех наших начинаниях областных и городских властей. Также отмечу отлаженную командную работу всех сотрудников", - сказал гендиректор предприятия.

С запуском "ЗапСибНефтехима" Россия войдет в десятку мировых производителей полимеров. Тобольский продукт начинает конкурировать на мировых рынках, позволит обеспечить импортозамещение в разных сегментах полимеров до 95%.

Игорь Климов также отметил, что пандемия стала для компании своеобразным стресс-тестом к готовности к работе в новом формате. Сейчас около 38% сотрудников предприятия работают удаленно.

"Однако мы для себя определили, что 100% удаленная работа не эффективна, а для промышленных предприятий и невозможна. В будущем будем использовать гибридный опыт работы. Все положительные качества удаленки будем развивать и использовать. Из цифровых инструментов отмечу использование VR-очков. Они позволяют не тратить время на перелеты и командировки. Мы можем дотянуться до любого специалиста в любой точке мира", - подчеркнул Игорь Климов.

В этом году "ЗапСибНефтехим" завоевал несколько экологических наград. Система защиты водных ресурсов предприятия признана лучшим экологическим проектом года в рамках премии "Бизнес-индекс Химкомплекса", учрежденной Министерством промышленности и торговли. Арт-объект "Добрые соседи СИБУРа" стал победителем Международного конкурса "Экологическая культура. Мир и согласие". Проект "Тобольский лес" одержал победу во Всероссийском конкурсе "Надежный партнер – экология".

Евгений Новоселов