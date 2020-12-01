Тюменский проект "ProДобро" победил на всероссийском конкурсе

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Проект "Школа волонтеров "ProДобро" областного центра реабилитации инвалидов победил во II открытом конкурсе программ и практик 2020 года в сфере социокультурной реабилитации инвалидов. Он стал лучшим в номинации "Рука помощи", сообщает учреждение.

"Школа волонтеров "ProДобро" открылась в 2019 году на базе областного центра реабилитации инвалидов. Обучение прошли более 100 волонтеров.

Итоги всероссийского конкурса подводились в очно-заочной форме. Награды участникам вручила заслуженная артистка России Диана Гурцкая. На церемонии были представлены самые перспективные направления в развитии социокультурной реабилитации инвалидов и намечены планы на будущее.

Желающих пройти обучение, научиться выстраивать коммуникацию и чувствовать себя уверенно при общении с людьми с инвалидностью, приглашают отправить заявку на обучение в школе "ProДобро" по адресу: orci72metod@yandex.ru или позвонить по телефону 8(905)826-67-91.