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Тюменский проект "ProДобро" победил на всероссийском конкурсе

Общество, 17:12 25 декабря 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Проект "Школа волонтеров "ProДобро" областного центра реабилитации инвалидов победил во II открытом конкурсе программ и практик 2020 года в сфере социокультурной реабилитации инвалидов. Он стал лучшим в номинации "Рука помощи", сообщает учреждение.

"Школа волонтеров "ProДобро" открылась в 2019 году на базе областного центра реабилитации инвалидов. Обучение прошли более 100 волонтеров.

Итоги всероссийского конкурса подводились в очно-заочной форме. Награды участникам вручила заслуженная артистка России Диана Гурцкая. На церемонии были представлены самые перспективные направления в развитии социокультурной реабилитации инвалидов и намечены планы на будущее.

Желающих пройти обучение, научиться выстраивать коммуникацию и чувствовать себя уверенно при общении с людьми с инвалидностью, приглашают отправить заявку на обучение в школе "ProДобро" по адресу: orci72metod@yandex.ru или позвонить по телефону 8(905)826-67-91.

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# волонтеры , инвалиды , проект , реабилитация инвалидов , социализация

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