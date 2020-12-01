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Станцию очистки воды открыли в Упоровском районе

Общество, 16:59 25 декабря 2020

www.uvatregion.ru/ | Фото: www.uvatregion.ru/

Станцию очистки воды ввели в эксплуатацию в с. Пятково Упоровского района. 250 абонентов, подключенных к водопроводной сети, будут пользоваться очищенной водой, которая отвечает всем требованиям СанПиНа, сообщает ИИЦ "Знамя правды".

Средства на строительство станции выделены из областного бюджета по распоряжению губернатора.

По словам подрядчика Сергея Ямщикова, при строительстве станции применены новейшие технологии. Вода сначала окисляется, потом проходит стадию осветления и удаления остаточного хлора, на второй стадии ее обогащают кислородом и придают вкусовые качества, на третьем этапе удаляют соли жесткости и остаточные нитраты омония, и на четвертом этапе вода проходит через ультрафиолетовые излучения, которые убивают в них все возможные бактерии.

"Для жителей Пятковского поселения это настоящий праздник, хороший новогодний подарок", - считает глава Упоровского района Леонид Сауков.

Жители Пятково уже успели оценить качество воды – она не оставляет накипи в чайниках, налета и ржавчины на сантехнике.

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# вода , станция очистки , Упоровский район

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