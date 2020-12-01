В Тюмени при столкновении автомобиля и автобуса пострадал человек

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Инструктор автошколы 1990 г. р. пострадала в ДТП на ул. Республики в Тюмени днем 25 декабря.

Неподалеку от дома №188 столкнулись учебный автомобиль Lada X-Ray и автобус ЛиАЗ 25 маршрута.

"По предварительным данным, автобус отъехал по автобусной полосе, а учебный автомобиль повернул со второго ряда направо, спровоцировав ДТП", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

За рулем была ученица. Инструктора доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова