Тюменская область модернизирует систему профобразования в АПК

| Фото: mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Тюменская область должна стать новатором, первопроходцем в модернизации системы профессионального образования в аграрной сфере.

Об этом заявил заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов на аграрном образовательном форуме. Мероприятие состоялось в формате онлайн 25 декабря.

Одним из перспективных проектов Владимир Чейметов назвал Smart-школу сельского предпринимательства Тюменской области. Она проходила с 16 ноября по 15 декабря 2020 года и объединила более 400 будущих, начинающих и опытных предпринимателей.

"Этот проект получил высокую оценку губернатора Тюменской области Александра Моора. И он поручил в рамках наших компетенций отработать с муниципалитетами данный подход в подготовке специалистов. Необходимо проанализировать и в дальнейшем использовать этот новый интересный подход, вместе подумать, как интегрировать Smart-школу в большой проект непрерывного аграрного образования", - отметил Чейметов.

Один из организаторов Smart-школы, тюменский предприниматель Сергей Пульников рассказал о том, что в ходе проекта было проведено 17 эфиров, которые собрали более 8 тыс. просмотров в YouTube. По окончании курса более 20% участников пожелали заниматься сельским бизнесом и переехать из города в село.

"Это огромный потенциал. Сегодня мы как раз говорим о развитии тренда "из города в село" и ищем того специалиста, который в будущем будет давать необходимый результат и двигаться для развития села. Это индустриальные кластеры, муниципальные инвестплощадки, развивающиеся малые формы хозяйствования, кооперации. Сегодня вся система двигается в этом направлении", - подчеркнул он.

Владимир Чейметов добавил, что используя возможности Smart-школы и классические подходы в образовании можно создать качественную образовательную платформу для будущих студентов, работников и профессионалов отрасли.

"Мы должны создать серьезную образовательную платформу, которая спустя несколько лет позволила бы получить действительно профессионально подготовленных специалистов, готовых объединяться, заходить в интересные проекты для производства той продукции, которая будет конкурентоспособной", - добавил замгубернатора.

Готовность работать в этом направлении выразил и заместитель губернатора, директор областного департамент образования и науки Алексей Райдер.

"2020 год завершается для нас целой серией детальных проработок, планов по усилению профильной подготовки ребят в сельских школах. Проект "Smart-школы" хорошо себя зарекомендовал. Хотелось бы, чтобы школы региона с интересом отнеслись к нему, чтобы у ребят поддерживали желание развиваться в этом направлении. Мы берем этот проект под патронаж и в самое ближайшее время намерены сложить работоспособную модель, подобрать методы и формы организации работы", - сказал Райдер.

Аграрный образовательный форум объединил представителей средних и высших образовательных учреждений региона, муниципальных ведомств, региональной власти. Участники поговорили о том, как подготовить необходимые для сферы АПК кадры, какие навыки и знания необходимо сформировать у будущих специалистов и как помочь школьникам определиться с профессией.

Своим опытом поделились представители областного института развития регионального образования, школы №1 Ишима, Голышмановского агропедагогического колледжа, государственного аграрного университета Северного Зауралья, профильных ведомств Тюменского и Ялуторовского районов.

Любовь Голышева