Больницы и поликлиники Тюмени изменят график работы в новогодние праздники

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В обычном режиме будут работать все муниципальные поликлиники Тюмени 25-31 декабря. В новогодние каникулы они будут открыты в соответствии с графиком, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

1, 3, 7 и 10 января прием пациентов будут вести дежурные врачи с 8 до 14 часов, также будут работать перевязочные и процедурные кабинеты.

2, 4, 5, 6, 8 и 9 января врачи будут вести прием пациентов с 8 до 18 часов. Будут работать перевязочные и процедурные кабинеты, диагностические службы, врачи-специалисты.

ОКБ №2 будет открыта 2 и 6 января с 8 до 14 часов, 4 и 8 января с 8 до 20 часов.

Стоматологическую помощь в амбулаторных условиях можно получить 4, 6 и 9 января с 8 до 13 часов.

Больным с онкологией амбулаторную медицинскую помощь окажут в Медицинском городе и в центрах амбулаторной онкологической помощи на базах областных больниц №3 Тобольска, №4 Ишима, №11 Голышманово и №12 Заводоуковска 4, 5, 6, 8 января с 8 до 14 часов.

Фтизиатрическое лечение амбулаторно предоставят специалисты Областного противотуберкулезного диспансера 5 и 8 января с 9 до 15 часов.

Офтальмологический диспансер работает 4 и 6 января с 8 до 15 часов.

Наркологическую помощь окажут в Областном наркологическом диспансере 4, 6 и 9 января с 9 до 15 часов.

Областная психиатрическая больница открыта 5 и 9 января с 9 до 13 часов.

Пациентам с ВИЧ-инфекцией амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами Центра профилактики и борьбы со СПИД 5 и 8 января с 9 до 15 часов.

В Областном кожно-венерологическом диспансере прием организован 4 и 6 января с 8 до 15 часов.

На базе Областной клинической больницы №1 амбулаторная медицинская помощь будет оказываться 4, 5, 6 и 9 января с 8 до 14 часов в консультативной поликлинике №1; 4, 6 и 9 января с 8 до 14 часов в консультативной поликлинике №2; 5 и 8 января с 8 до 14 часов в детском консультативно-диагностическом центре.

Областная станция переливания крови будет работать 4, 5 и 8 января с 8 до 13 часов.

Экстренная и неотложная медицинской помощь, в том числе и по стоматологическому профилю, оказывается в круглосуточном режиме.