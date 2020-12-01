Одобрен закон о борьбе с фейками и вредной информацией в соцсетях

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях одобрил Совет Федерации 25 декабря. Документ включает поправки о реестре соцсетей с количеством пользователей более 500 тыс. ежедневно, сообщает РИА Новости.

Документ обязывает владельцев социальных сетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Такая норма уже есть в законе, но раньше это распространялось на новостные агрегаторы.

Также вводится понятие "владелец публичной сети", который признается организатором распространения информации в интернете. На владельца соцсети возлагаются обязанности, среди которых - создать в РФ представительство публичной сети, вести реестр поступивших от пользователей сети заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию.

Вводятся новым законом и обязательства соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию, вести мониторинг соцсети для выявления материалов с детской порнографией, экстремизмом и расизмом, информацией об изготовлении наркотиков, способах суицида, незаконных лотереях и нелегальной продаже алкоголя. Кроме того, соцсети будут обязаны разместить документ с правилами поведения пользователей.

Закон должен вступить в силу с 1 февраля 2021 года.