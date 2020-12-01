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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Как восстановить легкие после COVID-19: советы специалистов

Общество, 16:00 26 декабря 2020

Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия"

После вирусной пневмонии при нормальном образе жизни организм может восстановиться сам. У кого-то оно займет меньше времени, у кого-то больше - все индивидуально.

Таким мнением поделился доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. Пирогова Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.

Врач подчеркнул, что питание в этот период должно быть полноценным и сбалансированным, без каких-то ограничений, которые могут ослабить иммунитет. Недоедание, белковое голодание, неполноценная однообразная пища не дает хороших белков, витаминов, микроэлементов.

Кроме полноценного, разнообразного питания нужна специальная гимнастика. В комплексе это будет способствовать не только укреплению легких, но и укреплению иммунитета.

"Надо полноценно питаться, делать дыхательную гимнастику, укреплять иммунитет, тогда организм сам сбалансирует процессы восстановления. Если человек плохо дышит, измеряйте уровень кислорода, силу дыхательной мускулатуры – как он дышит, выдыхает, вдыхает. Этим вопросам надо уделить внимание", – советует Александр Карабиненко.

Заслуженный врач России предупредил, что у курильщиков, если они не откажутся от своей пагубной привычки, легкие никогда не восстановятся полностью.

"Курильщикам можно не заботиться о нормальном восстановлении легких, после ковида особенно, если они продолжают курить. У них только хуже все будет по функциональным параметрам, лучше не будет", – предупредил Александр Карабиненко.

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# врач , коронавирус , пневмония

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