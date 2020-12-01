В Тюменском драмтеатре назвали лучших актеров по итогам сезона

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Дипломы лауреатов актерской премии народного артиста РСФСР Геннадия Дьяконова-Дьяченкова за театральный сезон 2019-2020 г. вручены на большой сцене Тюменского драмтеатра 25 декабря.

Фотоотчет церемонии чествования актеров представлен в Instagram.

Лучших из лучших ежегодно выбирает труппа театра. Получить признание коллег – почетно.

Дипломами отмечены: актриса Наталья Никулина за лучшую женскую роль в спектакле "Иванов"; актёр Александр Кудрин за лучшую мужскую роль в спектакле "Мёртвые души"; заслуженная артистка России Татьяна Пестова за лучшая женская роль второго плана в спектакле "Мёрвые души"; помощник режиссёра Татьяна Драганова.

Диплом от департамента культуры Тюменской области по итогам сезона вручен актёру и директору театра Сергею Осинцеву за моноспектакль "Новеченто (1900-й)".

Анжела Лебедева