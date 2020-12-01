Врач назвала главные компоненты "новогодней аптечки"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аспирин и сорбенты должны обязательно входить в состав "новогодней аптечки", напоминает врач-терапевт Людмила Лапа.

Как передает ее слова РИА Новости, сорбент пригодится тем, кто много ест и выпивает в праздничные дни. Он предотвратит головную боль и интоксикацию после празднования.

Также злоупотребление едой сгущает кровь и перегружает печень, поэтому на помощь придут лекарства для разжижения крови, в том числе аспирин.