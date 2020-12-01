Юные тюменцы могут поблагодарить докторов с помощью рисунков

| Фото: скриншот с видео телеканала "Тюменское время" | Фото: скриншот с видео телеканала "Тюменское время"

Сказать спасибо медицинским работникам, борющимся с COVID-19, юные тюменцы могут с помощью рисунков. Готовую работу необходимо принести в резиденцию Деда Мороза, открывшуюся на площади 400-летия Тюмени 26 декабря.

Тюменцев - участников акции "Спасибо, доктор!" - просят изобразить рисунок по теме, написать на нем добрые слова и пожелания.

Организаторы обещают оцифровать все работы и разместить их на сайте фабрикаволшебства.рф.

26 декабря на церемонии открытия главной елки Тюмени, которая состоялась в онлайн формате, представили первых участников акции. Дети в разных художественных техниках отобразили докторов, помогающих своим пациентам.

Инна Пахомова