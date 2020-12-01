Тюменские медработники бесплатно посетят каток

| Фото: каток "Звездный полюс" во ВКонтакте | Фото: каток "Звездный полюс" во ВКонтакте

Тюменские медработники и студенты-медики смогут бесплатно покататься на катке "Звездный полюс" 23 декабря с 14 до 22 часов.

Для этого на входе сотрудникам больниц нужно показать фотографию с рабочего места в медицинском халате, а студентам-медикам – студенческий билет медицинского вуза или ссуза. Каждый из них может привести на каток еще одного человека, бесплатный вход будет для обоих.

Как рассказал директор катка "Звездный полюс" Александр Андросов, таким образом было решено выразить свою признательность врачам, которые работают в пандемию.

"Я оставил слова благодарности врачам на сайте "Спасибо, доктор", а потом захотелось высказать свою признательность еще и другим способом. Мы решили сделать бесплатный день для всех у кого есть медицинское образование", - отметил Александр Андросов.

Это уже второй бесплатный сеанс, который "Звездный полюс" проводит для медиков. Первый состоялся 17 декабря.

Евгений Новоселов