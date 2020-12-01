Питьевую воду доставили предприниматели ишимским медикам

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

240 литров очищенной, обработанной озоном и сбалансированной по содержанию микроэлементов питьевой воды доставили в областную больницу №4 в Ишиме в рамках акции "Спасибо, доктор", сообщает администрация Ишима.

Подарок привезли представители местного отделения "Единой России" и "Ишимской пивоваренной компании".

"Мы понимаем, что сегодня тяжело и медперсоналу, и пациентам, пострадавшим от этого недуга. Пусть этот небольшой презент поддержит людей", - сказал учредитель "Ишимской пивоваренной компании" Валерий Попылькин.

По словам главного врача областной больницы №4 Вячеслава Афанасьева, такой широкий жест в виде бесплатной партии продукции пригодится учреждению.

Старшая медицинская сестра ишимского моногоспиталя Татьяна Пятилетова добавила, что приятно, когда находятся благотворители, готовые поддержать медицинских работников. "Это поднимает настроение и дает нам понять, что мы не одни, мы вместе. Мы не раз уже убедились, что мир полон добрых людей", - сказала она.

Добавим, неравнодушные ишимцы активно присоединяются к марафону добрых дел в отношении тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом. Это автоволонтерство, благотворительная помощь, доставка лекарств на дом людям старше 65 лет и другие формы благодарности.