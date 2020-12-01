Четырежды на дорогах Тюменской области автомобилистов спасли мобильные пункты обогрева

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Четыре раза оказывали помощь автомобилистам и пассажирам транспортных средств сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, работающие на мобильных пунктах обогрева 24 и 25 декабря. Как сообщают в пресс-службе ведомства, это произошло в Уватском и Ялуторовском районах, Заводоуковском городском округе.

25 декабря в районе 21 часа на 55-м километре автодороги Тюмень-Омск сотрудники 181 пожарно-спасательной части обогрели в своем спецтранспорте водителя автомобиля "Рено Логан". В это же время, на 130-м километре трассы их коллеги из 93-й ПСЧ (Заводоуковск) не дали замерзнуть водителю грузовика "DAF" из Костромской области.

Ближе к полуночи пожарные села Демьянка Уватского района на 491-м километре дороги Тюмень-Ханты-Мансийск обогрели четырех человек из автомобиля "ГАЗель" из Омской области, доставили водителя и пассажиров до ближайшей гостиницы.

Ситуация на трассах отслеживается в постоянном режиме: в случае получения сообщений, связанных с крупными ДТП, заторами на дорогах, поломками транспортных средств на помощь водителям выдвинутся пункты обогрева. Все они укомплектованы теплой одеждой, валенками, одеялами, медицинской аптечкой, термосами с горячим чаем. Кроме того, машины спасателей оборудованы электрогенераторами, тепловыми пушками, буксировочными тросом, другим профильным оборудованием. Дежурство специалистов на трассах - круглосуточное.