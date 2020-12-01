Первый прыжок с парашютом тюменские кадеты посвятили героям Отечества

| Фото: управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: управления Росгвардии по Тюменской области

Кадеты специализированной профильной группы Росгвардии "Монолит" центра "Алый парус" совершили первый прыжок с парашютом. Они посвятили его воинам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Одиннадцать ребят поднялись в небо на самолете АН-2 и под контролем инструкторов совершили прыжки. До этого они получили теорию по программе "Парашютист-десантник" в региональном центре "Аванпост" и сдали теоретические зачеты.

"Три минуты свободы и просто невероятного счастья. Захватывает дух. Теперь я понимаю тех, кто не может жить без неба и высоты. Я много читал о подвигах десантников, солдат и офицеров войск правопорядка в годы второй мировой войны. Их отвага и мужество вдохновляет на поступки и стремление к совершенству", - поделился впечатлениями воспитанник кадетского класса Михаил Плесовских.

В следующем году кадеты Росгвардии продолжат занятия по программе "Парашютист-десантник". Помимо этого, будущих защитников Отечества ждет много новых военно-патриотических мероприятий под руководством военнослужащих и сотрудников управления Росгвардии.