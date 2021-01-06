Тюменцы узнают об истории денег на выставке Банка России

| Фото: cbr.ru | Фото: cbr.ru

Выставку "Время и деньги" откроет Банк России в тюменском музейном комплексе имени И. Я. Словцова в феврале 2021 года. Она приурочена к 160-летию регулятора, сообщает Центробанк.

Посетители узнают о редких древних монетах и банкнотах, увидеть фотографии необычных предметов, которые использовались для хранения и перевозки ценностей, познакомиться с современными технологиями для работы с деньгами.

К своему юбилею Банк России подготовил цикл выставок в 45 городах страны. Среди них "Время и деньги", "Монеты славы", "Истории Победы", "250 лет российским бумажным деньгам". Они пройдут зимой 2020 - 2021 года и могут лекциями и мастер-классами, экспонированием предметов региональных музеев.