В Тюменском районе откроют новую школу на 360 мест

| фото администрации Тюменского района | фото администрации Тюменского района

Новую школу на 360 учебных мест откроют в микрорайоне Молодежный Тюменского района 30 декабря. Она станет филиалом Переваловской школы "Ушаковская СОШ". Учиться в новом здании ребята начнут уже с третьей четверти, сообщает управление образования администрации муниципалитета.

В здании площадью более 8 тыс. кв. метров организована учебная и общешкольная зоны для младших и старших школьников, кабинеты для учебных занятий, спортивных, творческих и внешкольных мероприятий. Имеется актовый зал вместимостью на 200 человек. На прилегающей территории обустроены просторные спортивные площадки.

Для младших школьников предусмотрены четыре учебных кабинета, оснащенных интерактивными комплексами, кабинет робототехники и легоконструирования. Рекреация тихого отдыха включается в себя зону чтения, настольных игр, конструирования и моделирования. Игровая активного отдыха оснащена аттракционом "Вязаное дерево".

Для ребят старшего звена будут работать "Роболаб", "Науколаб". Кабинеты оснащены оборудованием дополненной и виртуальной реальности.

Особый упор в школе сделан на развитие шахматного образования. Для этого здесь обустроены несколько зон. Также школа имеет экологическую направленность и в дальнейшем будет активно заниматься экологическим образованием учащихся.