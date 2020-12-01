Победителей фестиваля "Жароптицево перо" назвали в Тобольске

| Фото: Фестиваль «Жароптицево перо» ВКонтакте | Фото: Фестиваль «Жароптицево перо» ВКонтакте

Имена победителей фестиваля семейного, детского творчества "Жароптицево перо" назвали в Тобольске. В их число вошли юные участники из Тюмени, Тобольска, Магнитогорска, Омска, Свердловской и Челябинской областей, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Победителей определяли в пяти номинациях и четырех возрастных группах. Среди номинаций: "Сказочный умелец", "Сказочная кисть", "Наследники П.П. Ершова", "Театр П.П. Ершова", "Сказка на новый лад".

Отметим, в 2020 году фестиваль собрал рекордное количество заявок благодаря возможности удаленного участия. В числе 1 тыс. 57 конкурсантов участники из Курганской, Челябинской, Кировской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Республики Хакасия, Тобольска и Тобольского района.

С полным списком победителей и призеров можно ознакомиться в группе ВКонтакте. Все конкурсанты будут отмечены сертификатами.