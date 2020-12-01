В Тюмени медики скорой помогли мужчине с открытым переломом голени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

35-летнему жителю Тюмени, который получил открытый перелом голени, помогла бригада скорой помощи. Вывоз диспетчеру поступил ночью 27 декабря, сообщает Станция скорой медицинской помощи Тюменской области.

Тюменец оступился дома и упал, врач диагностировал открытый перелом нижней трети правой голени. После проведения обезболивания он совместно с фельдшером зафиксировал шинами поврежденную конечность. Мужчину доставили в ОКБ № 2.

Специалисты скорой помощи рекомендуют при травмах пострадавшим принять такое положение, при котором боль чувствуется минимально, и ограничить любые движения, причиняющие боль, а также приложить холод – гипотермический пакет или смоченную в воде ткань, или любые продукты из морозильной камеры.

Всего с 26 по 27 декабря врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 65 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 546 вызовов, остальные – в неотложной. В стационары доставлено 492 пациента.