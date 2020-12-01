В России увеличат и проиндексируют социальные выплаты

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С 1 января 2021 года в России вырастут МРОТ и прожиточный минимум, сообщает Государственная дума РФ.

В 2021 г. МРОТ составит 42% среднестатистической зарплаты, или 12 тыс. 792 рубля. Прожиточный минимум на душу населения в целом по России составит 44,2% дохода, или 11 тыс. 653 рубля.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%.

Маткапитал на первого ребенка составит 483 тыс. 881,83 рублей. Если рождается второй — еще 155 тыс. 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка, если за первого еще не получали, составит 639 тыс. 431,83 рублей.