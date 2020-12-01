  • 29 декабря 202029.12.2020вторник
  • USD73,7175
    EUR90,1270
  • В Тюмени -23..-25 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России увеличат и проиндексируют социальные выплаты

Экономика, 09:40 29 декабря 2020

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

С 1 января 2021 года в России вырастут МРОТ и прожиточный минимум, сообщает Государственная дума РФ.

В 2021 г. МРОТ составит 42% среднестатистической зарплаты, или 12 тыс. 792 рубля. Прожиточный минимум на душу населения в целом по России составит 44,2% дохода, или 11 тыс. 653 рубля.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%.

Маткапитал на первого ребенка составит 483 тыс. 881,83 рублей. Если рождается второй — еще 155 тыс. 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка, если за первого еще не получали, составит 639 тыс. 431,83 рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# социальные выплаты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:40 29.12.2020В России увеличат и проиндексируют социальные выплаты
08:51 29.12.2020Повышенный налог на доходы будет действовать в России с января 2021 года
18:29 28.12.2020ВТБ: портфель валютных депозитов российских банков замедлит снижение в 2021 году
09:51 28.12.2020В Тобольске займутся разработкой инвестиционного профиля