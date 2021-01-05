Кардиологи дали тюменцам три правила эффективного приема лекарств

| Фото: Тюменский кардиоцентр ВКонтакте | Фото: Тюменский кардиоцентр ВКонтакте

Советы по эффективному приему лекарств дали жителям региона сотрудники тюменского кардиоцентра. Специалисты подчеркивают: одного факта приема препарата недостаточно. Чтобы получить максимальный эффект, нужно соблюдать несколько правил.

Во-первых, стоит принимать только назначенные врачом лекарства. Ни фармацевт в аптеке, ни соседка, ни коллега — только доктор может подобрать необходимое конкретно в вашем случае лекарство. Нужно учитывать терапевтический эффект, противопоказания, побочные эффекты, совместимость лекарств, сопутствующие заболевания и многое другое.

Во-вторых, принимать лекарство стоит именно так, как назначил врач. Название, дозировка, количество, способ, кратность и длительность приема врач отражает в заключении или в рецепте. Обязательно прочитайте эту информацию прямо в кабинете. Если что-то осталось непонятным, не стесняйтесь и переспросите. Не меняйте самостоятельно дозировку, не пытайтесь ее увеличить, чтобы усилить эффект. Даже если вы почувствовали себя лучше, не прерывайте курс лечения. Отменить препарат раньше срока может только доктор. Исключение: ситуация, когда после приема лекарства ваше самочувствие ухудшилось, появились какие-то нежелательные эффекты. Тогда немедленно обратитесь к врачу.

В-третьих, не заменяйте одно лекарство другим без согласования. Если в аптеке нет выписанного препарата или вы забыли рецепт, не пытайтесь заменить нужное лекарство без согласования с врачом. Даже при выборе аналогичного препарата есть нюансы, которые может учесть только специалист. И, конечно, правильно храните лекарства. От этого зависят их лечебные свойства.

Дарья Казакова