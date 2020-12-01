Александр Моор рассказал, когда тюменские школьники вернутся к очному образованию

| Фото: Департамент образования Тюменской области | Фото: Департамент образования Тюменской области

Третья четверть в школах Тюменской области пройдет в офлайн-режиме, если позволит эпидемиологическая ситуация, рассказал губернатор Александр Моор, отвечая на вопросы жителей во время прямого эфира.

Он отметил, что темы образования касалось самое большое количество вопросов, которые задавали главе области в социальных сетях до начала трансляции, - более 100. Многие переживают за качество образования, за удаленку для старших классов, которые будут сдавать экзамены. Моор рассказал о логике принимаемых решений и для понимания предложил мысленно вернуться в сентябрь, когда дети пошли в школы, а взрослые вернулись из отпусков.

Губернатор сообщил, что уже на третьей неделе сентября произошел существенный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19, пик наступил в октябре. В конце октября - начале ноября была неделя осенних каникул, и в правительстве очень долго обсуждали, что делать дальше, продлевать ли каникулы или переводить детей на удаленное обучение. Тогда заболеваемость COVID-19 среди ребят от 7 до 17 лет была ниже, чем в других возрастных группах, но количество болеющих учителей было очень большим. Тогда в школьном расписании были пробелы, потому что учителя не могли выйти на работу не только из-за коронавируса, но и из-за ОРВИ.

"Посоветовавшись с эпидемиологами, мы решили вторую четверть начать дистанционно, при этом начальные классы учились очно, потому что им, во-первых, сложно организовать онлайн-образование, а во-вторых, есть поручение президента по обеспечению детей всех начальных классов горячим питанием. Далее мы несколько раз принимали решение о продлении, потом решили учеников 11 классов перевести в офлайн, с пониманием отнеслись к просьбам родителей о том, что детям надо готовиться к ЕГЭ", - пояснил Моор.

Еще один важный нюанс, повлиявший на решение о форме образования - ситуация конца ноября. Тогда на совещании с главврачами поликлиник Александр Моор спросил их мнение как родителей и как медиков по поводу того, что делать, сохранять дистант или возвращать очное.

"Тогда одна из главврачей сказала: как мама, я хочу, чтобы дети учились очно, но как руководитель медицинского учреждения, понимаю, что еще не время и надо оставить дистант. Это надо было сделать, чтобы у медучреждений появилась возможность организовать работу с ковидными более планово. В октябре был кратный рост обращаемости, возникали ситуации, когда люди долго не могли дозвониться до поликлиник. Но принятые в совокупности решения позволили сбить темпы прироста заболеваемости, дать возможность медучреждениям перейти к плановой работе и выздороветь учителям", - рассказал губернатор.

Дарья Казакова