Жителей Лесобазы приглашают на игры с Бычком
| Фото: Центр русской культуры
Игровая программа "Вместе весело мычать" начнется в сквере Казачьи луга 8 января в 12 часов, сообщает Центр русской культуры.
Дети смогут окунуться в праздничную атмосферу новогодних приключений. Всех встретит персонаж Бычок. Он познакомиться с участниками программы с помощью игротанца.
"Взрослых и детей ждут разнообразные подвижные уличные игры, конкурсы, зажигательные танцы. Участники мероприятия совершат увлекательный поход в сказочный мир животных, исполнят "Танец маленьких телят", – рассказали организаторы.
Праздничное событие развернется по адресу: ул. Домостроителей, 22, корп. 2.