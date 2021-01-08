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Жителей Лесобазы приглашают на игры с Бычком

Общество, 09:01 08 января 2021

Центр русской культуры | Фото: Центр русской культуры

Игровая программа "Вместе весело мычать" начнется в сквере Казачьи луга 8 января в 12 часов, сообщает Центр русской культуры.

Дети смогут окунуться в праздничную атмосферу новогодних приключений. Всех встретит персонаж Бычок. Он познакомиться с участниками программы с помощью игротанца.

"Взрослых и детей ждут разнообразные подвижные уличные игры, конкурсы, зажигательные танцы. Участники мероприятия совершат увлекательный поход в сказочный мир животных, исполнят "Танец маленьких телят", – рассказали организаторы.

Праздничное событие развернется по адресу: ул. Домостроителей, 22, корп. 2.

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# дети , Новый год , праздник

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