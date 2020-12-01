  • 29 декабря 202029.12.2020вторник
  • USD73,7175
    EUR90,1270
  • В Тюмени -27..-29 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский центр соцподдержки изменил график приема граждан

Общество, 13:31 29 декабря 2020

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

В центре обеспечения мер социальной поддержки (ул. Пермякова, 24/2) принимают граждан 29 и 30 декабря 2020 года. 31 декабря - нерабочий день. Первым рабочим днем в новом 2021 году будет 11 января, сообщает региональный департамент социального развития.

Граждан принимают только по предварительной записи на сайте в разделе "Запись на прием".

Записавшиеся на личный прием в Центр обеспечения мер социальной поддержки на 31 декабря, будут приняты специалистами Центра 29 и 30 декабря или 11 января 2021 года при обращении.

В организации необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

Телефоны справочной службы по вопросам предоставления мер социальной поддержки: 8-3452-68-88-86, 8-800-100-12-90.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# департамент социального развития Тюменской области , прием граждан

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 29.12.2020Тюменский центр соцподдержки изменил график приема граждан
13:09 29.12.2020154 случая COVID-19 подтвердилось в Тюменской области
12:58 29.12.2020Большой каток открылся в Гилевской роще в Тюмени
12:47 29.12.2020Родители Димы Тишунина из Тюмени рассказали про главный новогодний подарок