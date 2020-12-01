Тюменский центр соцподдержки изменил график приема граждан

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

В центре обеспечения мер социальной поддержки (ул. Пермякова, 24/2) принимают граждан 29 и 30 декабря 2020 года. 31 декабря - нерабочий день. Первым рабочим днем в новом 2021 году будет 11 января, сообщает региональный департамент социального развития.

Граждан принимают только по предварительной записи на сайте в разделе "Запись на прием".

Записавшиеся на личный прием в Центр обеспечения мер социальной поддержки на 31 декабря, будут приняты специалистами Центра 29 и 30 декабря или 11 января 2021 года при обращении.

В организации необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

Телефоны справочной службы по вопросам предоставления мер социальной поддержки: 8-3452-68-88-86, 8-800-100-12-90.