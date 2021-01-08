Более полутора тысяч уникальных операций провели врачи Федерального центра нейрохирургии

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Около 1 тыс. 500 операций по установке в организм нейростимуляторов провели в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени за 10 лет. Об особенностях методики и о том, как она меняет качество жизни пациентов, рассказал главный врач ФЦН Альберт Суфианов.

"Нейромодуляция – международная разработка, известный алгоритм лечения пациентов с патологиями нервной системы. По разным причинам в организме могут возникать процессы, вызывающие боль, спастику. Если их нельзя убрать обычными способами, в организм вживляется мини-компьютер, который вырабатывает микроимпульсы и передает их в зону мишени, чтобы подавить патологический сигнал или направить его в другую сторону. В результате боль уходит, человек начинает ходить, разговаривать, качество его жизни заметно улучшается", - пояснил он.

Альберт Суфианов признался, что мечтал проводить такие операции с самого начала своей нейрохирургической карьеры. До появления в Тюмени ФЦН нейромодуляцией в России занимались единицы. После опыт сконцентрировали именно в Тюмени, для этого создали целое отделение. Сегодня ему около 10 лет, и каждый год через него проходит от 150 до 200 пациентов.

Стоимость одной такой операции превышает миллион рублей. Однако для россиян их проводят бесплатно благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

"Мы стремимся к малоинвазивной хирургии – прокол вместо разреза. Применяем лазерные технологии. Например, если раньше при эпилепсии приходилось удалять часть мозга, то теперь просто отключаем определенные зоны лазером, и человек почти не чувствует операции", - рассказал Альберт Суфианов

Евгения Шевцова