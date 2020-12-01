"Транснефть-Сибирь" запустила новые резервуары на станции "Тюмень"

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

АО "Транснефть-Сибирь" завершило строительство и ввело в эксплуатацию два стальных резервуара объемом по 5 тыс. куб. м на нефтепродуктоперекачивающей станции "Тюмень" Тюменского управления магистральных нефтепроводов. Один из резервуаров предусмотрен для хранения нефти, второй рассчитан на хранение дизельного топлива.

Строительство резервуаров диаметром около 23 метров и высотой около 14 метров проводилось с весны прошлого года. Суммарно на возведение двух резервуаров было использовано около 265 тонн металлоконструкций.

В процессе строительства выполнено устройство фундаментов, монтаж металлоконструкций днища, стенки и кровли резервуаров, подземных и надземных технологических трубопроводов и вспомогательных коммуникаций. Также построены блок-боксы помещений с электроприводными задвижками, смонтированы системы заземления, электрохимзащиты и автоматики, проведено техническое перевооружение фильтров-грязеуловителей.

Для обеспечения защиты от коррозии выполнен комплекс работ по нанесению антикоррозионного покрытия на внутреннюю и наружную поверхности металлоконструкций резервуаров.

Проведены работы по обустройству каре, обеспечивающее техническую и экологическую безопасность при эксплуатации резервуаров. В том числе выполнены укладка соединенной в единое полотно герметизирующей пленки, песчаная и щебеночная отсыпка. На откосах обвалований выполнено устройство геотекстиля для предотвращения прорастания травы. В строительно-монтажных работах было задействовано до 90 работников различных специальностей.

Новые резервуары построены взамен ранее действовавших для повышения промышленной и экологической безопасности производственных объектов, а также увеличения объемов поставок на Антипинский нефтеперерабатывающий завод.

После успешного проведения гидравлических испытаний резервуаров для определения прочности и герметичности конструкций, проверки работоспособности систем пожаротушения и охлаждения, а также проведения комплексных опробований резервуаров они были введены в эксплуатацию в соответствии с графиком.