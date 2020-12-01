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Предприниматели Тюменской области получили по антикризисной программе 230 млн рублей

Экономика, 12:25 29 декабря 2020

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Предприниматели Тюменской области получили по антикризисной программе 216 микрозаймов на сумму 230 млн рублей. Объем финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году вырос на 20%, сообщает региональное Инвестагентство.

На развитие своего дела предпринимателям выдано на 70 млн больше, чем в 2019 году.

Фонд микрозаймов в 2020 году был пополнен на 70% за счет заемных и бюджетных средств, предоставленных в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

При этом, 16% заемщиков, которые получают средства на развитие своего бизнеса – это начинающие предприниматели, с момента регистрации которых прошло не более одного года. В 2019 году таких получателей было 14,4%.

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# инвестиционное агентство Тюменской области , микрозаймы , предприниматели , финансирование

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