Тюменские фронтовики принимают поздравления с Новым годом

| Фото: Уральский МКС партии "Единая Россия" | Фото: Уральский МКС партии "Единая Россия"

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Тюмени, принимают поздравления с Новым годом от партии "Единая Россия" и "Волонтеров Победы" в рамках всероссийской акции "С Новым годом, ветеран!", сообщает Уральский межрегиональный координационный совет партии.

"2020-й был объявлен Годом Памяти и Славы, мы всей страной отмечали 75-летие со дня Великой Победы в особых эпидемиологических условиях. Из-за карантинных ограничений люди почтенного возраста не выходили из дома, общение было минимальным. Сегодня как никогда важно поддержать ветеранов, чтобы они знали, что для всех нас они стали примером силы и мужества, что их подвиг не забыт. Живое общение, конечно, с соблюдением всех мер защиты, необходимо для наших героев", - отметил Квитка.

Активистка "Волонтеров Победы" Дарья Терёхина добавила, что истории военных лет, которые ветераны рассказывают при встрече, трогают до слез. "Мы оказываем постоянную помощь пожилым людям, многим из них более 90 лет. Уверена, что у ветеранов будет праздничное настроение", - сообщила она.

Квитка подчеркнул, что никто из ветеранов Великой Отечественной войны не должен остаться без внимания. "Это уникальное поколение победителей, которое вызывает искреннее восхищение", - сказал парламентарий. Он вручил подарки и пожелал ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа и искренней заботы от близких людей.